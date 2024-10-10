Охранное предприятие в Новосибирске попалось на нарушениях закона о труде

Установлено, что не со всеми сотрудниками заключены трудовые договора, оплата за работу в выходные и праздники не производилась в повышенном размере, некоторые охранники трудились две смены подряд. Кроме этого, имелся долг по зарплате свыше двух месяцев — 470 тысяч рублей.