Охранное предприятие в Новосибирске попалось на нарушениях закона о труде

Новосибирская транспортная прокуратура проверила работу ООО «РД Единство», которое охраняет объекты транспортной инфраструктуры. Вскрылись факты нарушения законодательства о труде.
Подробности рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Установлено, что не со всеми сотрудниками заключены трудовые договора, оплата за работу в выходные и праздники не производилась в повышенном размере, некоторые охранники трудились две смены подряд. Кроме этого, имелся долг по зарплате свыше двух месяцев — 470 тысяч рублей.
Отмечается, что после внесённого представления сотрудникам оплатили их труд. Тем не менее, это не уберегло руководство от административной ответственности и возбуждения уголовного дела.