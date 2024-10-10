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Охранное предприятие в Новосибирске попалось на нарушениях закона о труде

Сотрудникам не платили зарплату, они могли работать две смены подряд.

Источник: Freepik

Новосибирская транспортная прокуратура проверила работу ООО «РД Единство», которое охраняет объекты транспортной инфраструктуры. Вскрылись факты нарушения законодательства о труде.

Подробности рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что не со всеми сотрудниками заключены трудовые договора, оплата за работу в выходные и праздники не производилась в повышенном размере, некоторые охранники трудились две смены подряд. Кроме этого, имелся долг по зарплате свыше двух месяцев — 470 тысяч рублей.

Отмечается, что после внесённого представления сотрудникам оплатили их труд. Тем не менее, это не уберегло руководство от административной ответственности и возбуждения уголовного дела.

Прокуратура