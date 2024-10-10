Будет рыба на столе: в Приморье переработчикам морепродуктов направят субсидии

— на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей;



— на уплату лизинговых платежей, предусмотренных договором финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими банками для реализации лизинговых проектов, направленных на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования;



— на покупку нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей.



Для предоставления субсидии министерство проводит отбор организаций в системе ГИИС «Электронный бюджет». Отбор проводится на основании заявок, направленных организациями для участия в отборе, исходя из их соответствия установленным критериям, требованиям, условиям.



Объявление о проведении отбора размещается не позднее, чем за три календарных дня до начала приема заявок на едином портале и на странице министерства на официальном сайте правительства Приморского края.



Размер субсидии рассчитывается в соответствии с утвержденными постановлением правительства Приморского края размерами ставок для расчета предоставляемых в 2025—2027 годах субсидий из краевого бюджета на развитие рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае.