Будет рыба на столе: в Приморье переработчикам морепродуктов направят субсидии

Утвержден Порядок предоставления в 2025 — 2027 годах субсидий из краевого бюджета на развитие рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае. Также утверждены размеры ставок для расчета предоставляемых субсидий.
Предоставлять субсидии будет Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.
Субсидии могут получить береговые рыбоперерабатывающие организации, зарегистрированные в качестве юридического лица, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие рыбохозяйственную деятельность на территории края.
Средства будут выделяться для возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, понесенных организациями:
— на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей;
— на уплату лизинговых платежей, предусмотренных договором финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими банками для реализации лизинговых проектов, направленных на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования;
— на покупку нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей.
Для предоставления субсидии министерство проводит отбор организаций в системе ГИИС «Электронный бюджет». Отбор проводится на основании заявок, направленных организациями для участия в отборе, исходя из их соответствия установленным критериям, требованиям, условиям.
Объявление о проведении отбора размещается не позднее, чем за три календарных дня до начала приема заявок на едином портале и на странице министерства на официальном сайте правительства Приморского края.
Размер субсидии рассчитывается в соответствии с утвержденными постановлением правительства Приморского края размерами ставок для расчета предоставляемых в 2025—2027 годах субсидий из краевого бюджета на развитие рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае.