Цены на бензин на челябинских заправках не останавливают свой рост

В период с 1 по 7 октября средняя потребительская цена за бензин в Челябинской области выросла на 8 копеек за литр, достигнув уровня в 55,62 ₽ Самый большой вклад в рост цен вносит бензин марки АИ-98 и выше. Его литр за неделю подорожал на 40 копеек, теперь средняя стоимость 98-го равна 77,15 ₽ Бензин марки АИ-95 поднялся в цене на 4 копейки — 55,23 ₽ за литр, а самый ходовой бензин марки АИ-92 подорожал на 2 копейки — 55,62 ₽ Дизельное топливо на челябинских заправках выросло в цене за неделю на 4 копейке, теперь на его ценниках написано 65,21 ₽ за литр.