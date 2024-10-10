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Российские власти подготавливают новые налоговые льготы для граждан страны

Налоговые льготы будут распространяться для полисов накопительного, инвестиционного и долевого страхования жизни.

Новые налоговые льготы будут введены в России. Подробности сообщил в беседе с газетой «Известия» замдиректора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов.

По его словам, речь идет о льготах для полисов накопительного, инвестиционного и долевого страхования жизни (НСЖ, ИСЖ и ДСЖ). Эти нововведения поддерживают в Центробанке.

«Регулятор участвует в этом обсуждении вместе с Минфином», — обратил внимание Теплов.

Он добавил, что послабление может быть таким же, какое действует на специальный инвестиционный счет (ИИС). То есть — освобождение от налога на доход за длительное владение документами. Поправки могут вступить в силу в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне впервые заплатят налог на доход по вкладам. В 2025-м схема расчета этого налога изменится.