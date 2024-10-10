Российские власти подготавливают новые налоговые льготы для граждан страны

Новые налоговые льготы будут введены в России. Подробности сообщил в беседе с газетой «Известия» замдиректора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов.
По его словам, речь идет о льготах для полисов накопительного, инвестиционного и долевого страхования жизни (НСЖ, ИСЖ и ДСЖ). Эти нововведения поддерживают в Центробанке.
«Регулятор участвует в этом обсуждении вместе с Минфином», — обратил внимание Теплов.
Он добавил, что послабление может быть таким же, какое действует на специальный инвестиционный счет (ИИС). То есть — освобождение от налога на доход за длительное владение документами. Поправки могут вступить в силу в 2025 году.
Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне впервые заплатят налог на доход по вкладам. В 2025-м схема расчета этого налога изменится.