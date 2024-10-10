Харрисбург
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зал ожидания в аэропорту Красноярска расширят

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярск перенесут галерею с репродукциями картин Василия Сурикова.

Источник: НИА Красноярск

На 2-м этаже Пассажирского терминала в активную стадию вступает создание дополнительной линии стоек регистрации. Находящиеся на той территории кресла перемещаются в часть зала ожидания, где сейчас находится галерея с репродукциями картин Василия Сурикова.

Саму галерею придётся на время убрать. В перспективе она будет восстановлена в новом месте, которое опредется после завершения всех работ по модернизации внутри терминала — в залах вылетов, в общей зоне.

Об этом сообщил ТГ-канал «Красноярск Летим».

искусство