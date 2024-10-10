Зал ожидания в аэропорту Красноярска расширят

На 2-м этаже Пассажирского терминала в активную стадию вступает создание дополнительной линии стоек регистрации. Находящиеся на той территории кресла перемещаются в часть зала ожидания, где сейчас находится галерея с репродукциями картин Василия Сурикова.
Саму галерею придётся на время убрать. В перспективе она будет восстановлена в новом месте, которое опредется после завершения всех работ по модернизации внутри терминала — в залах вылетов, в общей зоне.
Об этом сообщил ТГ-канал «Красноярск Летим».