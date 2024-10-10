Аграрии Акмолинской области намолотили рекордный урожай зерна

На сегодняшний день убрано 4,5 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 96,1% от общей площади посевов. Средняя урожайность в регионе составляет 14 центнеров с гектара, однако в некоторых хозяйствах на отдельных полях, благодаря применению современных агротехнологий, урожайность достигает 60 центнеров с гектара. Среди таких лидеров — ТОО «Максимовское» (Сандыктауский район), ТОО «Дихан Плюс» (Зерендинский район) и ТОО «Журавлевка-1» (Буландынский район).