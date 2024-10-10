Михаил Смирнов: «Строительство станции “Театральная” надеемся завершить в 2026 году»

«Вырытые в центре Самары котлованы длиной до 90 метров выбора не оставляют. Поддаться панике, уклониться от ответственности, остановить сейчас строительство — значит совершить безрассудство как по отношению к ландшафту областной столицы, так и к ранее потраченным бюджетным ресурсам. Конечно, если бы три-четыре года назад у меня спросили, что рациональнее для Самары — одна станция метро или 500 новых автобусов, лично я бы выбрал второе и именно об этом докладывал бы руководителю региона для принятия им окончательного решения. Следую принципу: “каждый рубль бюджетных инвестиций в капитальные объекты эффективнее тогда, когда касается большего количества людей”. Но сегодня такой роскошной альтернативы уже нет. Начатую стройку необходимо доводить до конца, чтобы призыв со столичного плаката “неудобства временны — метро навсегда” не выглядел в Самаре позорной издевкой», — заключил председатель правительства.