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В Ростове дополнительно отремонтируют еще 4 дороги

На сегодняшний день в Ростове из запланированных к ремонту 47 дорожных объектов работы завершены на 46. Об этом сообщил глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Источник: сайта администрации Ростова

— На некоторых дорогах подрядчики доделывают сопутствующие работы и устраняют замечания. Так, максимальная степень готовности участка дороги на одной из главных магистралей города пр. Буденновском от ул. М. Горького — ул. Целиноградской. Общая протяженность отремонтированного участка составила 1,75 км. Сейчас идет приемка выполненных работ. После проведения контроля качества дорожные службы нанесут горизонтальную дорожную разметку, — отметил глава Администрации.

По результатам сложившейся экономии определены еще 4 объекта общей протяженностью 2 км. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на проведение ремонтных работ.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.