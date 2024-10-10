В Ростове дополнительно отремонтируют еще 4 дороги

— На некоторых дорогах подрядчики доделывают сопутствующие работы и устраняют замечания. Так, максимальная степень готовности участка дороги на одной из главных магистралей города пр. Буденновском от ул. М. Горького — ул. Целиноградской. Общая протяженность отремонтированного участка составила 1,75 км. Сейчас идет приемка выполненных работ. После проведения контроля качества дорожные службы нанесут горизонтальную дорожную разметку, — отметил глава Администрации.