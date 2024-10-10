Депутат сказал о росте зарплат в Беларуси, заложенном в бюджете на 2025 год

Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Василий Панасюк сказал о росте зарплат в Беларуси, заложенном в бюджете на 2025 год, сообщает БелТА.
Депутат пояснил, что отличительной особенностью планируемого периода является то, что он находится на стыке двух пятилеток. Панасюк пояснил, что в момент планирования бюджета на 2025 года нужно максимально выполнить мероприятия, которые предусмотрены программой социально-экономического развития на 2021−2025 годы. Также речь идет про создание необходимых условий для успешной, устойчивой работы национальной экономики на среднесрочную перспективу.
Глава Постоянной комиссии по бюджету и финансам подчеркнул, что сохраняется социальная направленность бюджета. Он уточнил, что прежде всего речь идет о поддержке многодетных семей, формировании семейного капитала, пенсии, пособия, росте заработной платы для сотрудников бюджетной сферы.
— Все социальные гарантии и обязательства государство перед своими гражданами выполнит посредством исполнения всех государственных социальных программ, — заявил Панасюк.
Тем временем Минтруда Беларуси сказало про суммы выплат до 6495 рублей при рождении детей.
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