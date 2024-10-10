Депутат сказал о росте зарплат в Беларуси, заложенном в бюджете на 2025 год

Депутат пояснил, что отличительной особенностью планируемого периода является то, что он находится на стыке двух пятилеток. Панасюк пояснил, что в момент планирования бюджета на 2025 года нужно максимально выполнить мероприятия, которые предусмотрены программой социально-экономического развития на 2021−2025 годы. Также речь идет про создание необходимых условий для успешной, устойчивой работы национальной экономики на среднесрочную перспективу.