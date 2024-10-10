ГК «ВИС» анонсировала сдачу третьей ГЧП-поликлиники в Новосибирске

Группа «ВИС» сообщила о готовящейся сдаче в эксплуатацию третьей поликлиники в рамках ГЧП-проекта в Новосибирске. Речь идёт о поликлинике № 27 на улице Ереванской в Заельцовском районе мегаполиса.
По данным застройщика, все строительные работы в здании уже завершены, сейчас в помещения завозят мебель, заканчивается монтаж серверного оборудования, световых указателей и сантехники, а клининговые бригады поводят уборку.
Шестиэтажная поликлиника общей площадью более 11 тысяч кв. м будет обслуживать почти 30 тысяч человек. Она рассчитана на 658 посещений в смену. Там будут работать взрослое и детское отделения, а также травмпункт.
В медучреждении установили более 520 единиц основной медицинской техники, а также современные комплексы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографии, рентгена и флюорографии, и аппараты ультразвуковых исследований. Ожидается, что там будут работать почти для 300 специалистов.
Этот объект станет третьим введённым в эксплуатацию из семи возводимых группой «ВИС» поликлиник в Новосибирске. Задержку строительства учреждения в пресс-службе застройщика объяснили неисполнением вовремя муниципальным предприятием обязательств по подключению объекта к централизованной системе водоотведения.
«Эти работы находятся вне компетенции частного партнёра. Только по их завершении стало возможным начать отделку помещений первых этажей», — объяснили в пресс-службе ГК «ВИС».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что разрешения на ввод в эксплуатацию получили поликлиники № 7 и № 2.