Подрядчик станции «Спортивная» сорвал строительство по нацпроекту «Чистая вода»

Станцию по очистке воды в Ордынке начали строить еще в 2021 году. Объект создавался в рамках нацпроекта «Чистая вода», ввести его в эксплуатацию планировали в октябре 2022-го, потом дедлайн изменили на январь 2023-го, но и в этот срок подрядчик не уложился. В ООО «СпецТрансСтрой» пояснили, что задержка была вызвана западными санкциями, из-за которых пришлось искать замену импортному оборудованию и корректировать рабочую документацию.