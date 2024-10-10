Подрядчик станции «Спортивная» сорвал строительство по нацпроекту «Чистая вода»

Администрация рабочего поселка Ордынское Новосибирской области решила расторгнуть контракт на строительство станции очистки воды с подрядчиком — ООО «СпецТрансСтрой». Сроки сдачи объекта неоднократно переносились.
Решение о расторжении муниципального контракта было принято по итогам совещания с участием прокурора Ордынского района и представителей местной администрации. Об этом сообщил новосибирский общественник Евгений Митрофанов, получивший ответ из надзорного ведомства.
— По результатам проведенного совещания принято решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке, администрацией р.п. Ордынское подготовлен проект указанного решения, прорабатываются механизмы оформления объекта незавершенного строительства и передачи его в ведение МУП «Ордынское», — сообщили в прокуратуре Ордынского района.
Станцию по очистке воды в Ордынке начали строить еще в 2021 году. Объект создавался в рамках нацпроекта «Чистая вода», ввести его в эксплуатацию планировали в октябре 2022-го, потом дедлайн изменили на январь 2023-го, но и в этот срок подрядчик не уложился. В ООО «СпецТрансСтрой» пояснили, что задержка была вызвана западными санкциями, из-за которых пришлось искать замену импортному оборудованию и корректировать рабочую документацию.
Водоочистительная станция не построена до сих пор и теперь неизвестно, когда объект удастся ввести в строй. При этом жители Ордынки много лет страдают от отсутствия нормальной питьевой воды. В июне этого года следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело в отношении главы рабочего поселка Ордынское. Ему инкриминируют: ч.1, ст. 293 УК (халатность).
Стоит напомнить, что ООО «СпецТрансСтрой» являлось подрядчиком строительства многострадальной станции метро «Спортивная», которую также не удалось сдать в срок. Мэрия расторгла с компанией контракт, однако подрядчик обжаловал это решение в суде.
Кроме того, ООО «СпецТрансСтрой» не справилось с ремонтом Октябрьского моста, что также привело к разрыву соглашения с муниципалитетом. А после неудачного ремонта дороги в НСО по решению УФАС подрядчика внесли в список недобросовестных поставщиков.
Иван ЛУДНОВ.