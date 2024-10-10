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Продажи жилья резко снизились в Астане

В сентябре астанчане провели лишь 6 646 сделок купли-продажи жилья. Падение за месяц составило 19%, а за год — 1,3%. Однако в целом по стране спрос остался высоким. Подробности читайте на NUR.KZ.

Если не брать во внимание арендное жилье, то можно отметить замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. При этом происходит это на фоне стабильного спроса на жилье в стране.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за сентябрь жители Казахстана провели 39 543 сделки купли-продажи жилья. Это лишь на 3,2% меньше, чем было в августе, но сразу на 11,7% больше прошлогоднего показателя.

Значительный прирост продаж жилой недвижимости наблюдается в Алматы — сразу на 12,7% за месяц и 26,8% за год. Всего в мегаполисе за сентябрь было продано 8 163 единицы жилой недвижимости.

А вот в Астане ситуация обратная: здесь провели лишь 6 646 сделок купли-продажи жилья. Это притом, что еще в августе в городе наблюдался настоящий «жилищный бум», но в итоге текущий показатель за месяц снизился на 19%, а за год — на 1,3%.

Примечательно, что жители Астаны, несмотря на снижение показателя, чаще, чем алматинцы, покупали квартиры с двумя и более комнатами. Когда как в Алматы был более высокий спрос на «однушки».

В целом же по стране за месяц было продано:

  • 1-комнатных квартир — 11 506;
  • 2-комнатных — 11 412;
  • 3-комнатных — 6 236;
  • 4-комнатных — 1 194;
  • 5-комнатных — 124;
  • 6-комнатных и более — 35;
  • частных домов — 9 036.

Напомним, в предыдущие месяцы, когда наблюдались максимальные за 2024 год продажи жилья в Казахстане, также фиксировались и массовые изъятия пенсионных денег из ЕНПФ. Вполне возможно, что оба этих фактора связаны друг с другом.

недвижимость