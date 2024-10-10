Продажи жилья резко снизились в Астане

Если не брать во внимание арендное жилье, то можно отметить замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. При этом происходит это на фоне стабильного спроса на жилье в стране.
Согласно данным Бюро национальной статистики, за сентябрь жители Казахстана провели 39 543 сделки купли-продажи жилья. Это лишь на 3,2% меньше, чем было в августе, но сразу на 11,7% больше прошлогоднего показателя.
А вот в Астане ситуация обратная: здесь провели лишь 6 646 сделок купли-продажи жилья. Это притом, что еще в августе в городе наблюдался настоящий «жилищный бум», но в итоге текущий показатель за месяц снизился на 19%, а за год — на 1,3%.
Примечательно, что жители Астаны, несмотря на снижение показателя, чаще, чем алматинцы, покупали квартиры с двумя и более комнатами. Когда как в Алматы был более высокий спрос на «однушки».
В целом же по стране за месяц было продано:
- 1-комнатных квартир — 11 506;
- 2-комнатных — 11 412;
- 3-комнатных — 6 236;
- 4-комнатных — 1 194;
- 5-комнатных — 124;
- 6-комнатных и более — 35;
- частных домов — 9 036.
Напомним, в предыдущие месяцы, когда наблюдались максимальные за 2024 год продажи жилья в Казахстане, также фиксировались и массовые изъятия пенсионных денег из ЕНПФ. Вполне возможно, что оба этих фактора связаны друг с другом.