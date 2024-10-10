Продажи жилья резко снизились в Астане

А вот в Астане ситуация обратная: здесь провели лишь 6 646 сделок купли-продажи жилья. Это притом, что еще в августе в городе наблюдался настоящий «жилищный бум», но в итоге текущий показатель за месяц снизился на 19%, а за год — на 1,3%.