Сроки ремонта улиц Малышева и Бориса Ельцина под угрозой срыва в Екатеринбурге

«Они стараются в усиленном темпе подтянуть работу. Надеемся, успеют в благоприятные погодные условия завершить весь объем работ», — сказала Тамара Благодаткова.
Намного лучше ситуация, по ее словам, по ремонту улиц Хохрякова, Сакко и Ванцетти и Мельковской, а также переулка Центральный Рынок. Здесь уже завершена укладка асфальта и устройство тротуаров, а также заменены бортовые камни.
Еще в начале лета ЕАН сообщал, что чиновники недовольны ремонтом дорог в центре города. Речь идет об улицах Малышева, Бориса Ельцина и перекрестке 8 Марта — Ленина, подрядчиком которых выступают «Уралдортехнологии». Уже тогда вице-мэр Алексей Бубнов говорил, что компания не показывает тот темп работ, на который рассчитывали чиновники. Затем Бубнов и вовсе пригрозил расторгнуть контракт с компанией.