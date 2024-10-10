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Сроки ремонта улиц Малышева и Бориса Ельцина под угрозой срыва в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подрядчик ремонта улиц Малышева и Бориса Ельцина «Уралдортехнологии» пытается увеличить темпы работ, чтобы успеть сдать объекты до ухудшения погоды. Об этом заявила глава комитета по благоустройства городской администрации Тамара Благодаткова.

Источник: ЕАН

«Они стараются в усиленном темпе подтянуть работу. Надеемся, успеют в благоприятные погодные условия завершить весь объем работ», — сказала Тамара Благодаткова.

Намного лучше ситуация, по ее словам, по ремонту улиц Хохрякова, Сакко и Ванцетти и Мельковской, а также переулка Центральный Рынок. Здесь уже завершена укладка асфальта и устройство тротуаров, а также заменены бортовые камни.

Еще в начале лета ЕАН сообщал, что чиновники недовольны ремонтом дорог в центре города. Речь идет об улицах Малышева, Бориса Ельцина и перекрестке 8 Марта — Ленина, подрядчиком которых выступают «Уралдортехнологии». Уже тогда вице-мэр Алексей Бубнов говорил, что компания не показывает тот темп работ, на который рассчитывали чиновники. Затем Бубнов и вовсе пригрозил расторгнуть контракт с компанией.

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