Сроки ремонта улиц Малышева и Бориса Ельцина под угрозой срыва в Екатеринбурге

Еще в начале лета ЕАН сообщал, что чиновники недовольны ремонтом дорог в центре города. Речь идет об улицах Малышева, Бориса Ельцина и перекрестке 8 Марта — Ленина, подрядчиком которых выступают «Уралдортехнологии». Уже тогда вице-мэр Алексей Бубнов говорил, что компания не показывает тот темп работ, на который рассчитывали чиновники. Затем Бубнов и вовсе пригрозил расторгнуть контракт с компанией.