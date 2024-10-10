На ул. Летчиков в Екатеринбурге расселили всех жильцов из домов под снос

Большинство жильцов предпочли получить новое жилье взамен старого, некоторые выбрали получить за него денежную компенсацию. В скором времени компания начнет снос расселенных домов. «Рады, что, благодаря налаженному механизму работы с жителями и их поддержке, переговоры прошли быстро и конструктивно. Теперь, когда собственники и наниматели переехали в свои новые квартиры, мы приступим к демонтажу ветхих зданий и строительству жилого комплекса», — рассказал директор по развитию и улучшению жилищных условий группы «Самолет» Виктор Ведехин.