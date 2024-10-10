Ростовстат назвал города Ростовской области с самыми дорогими ЖКУ

Данные представлены по итогам сентября. В антилидерах по ценам на услуги ЖКХ оказался город Шахты. Так, холодное водоснабжение и водоотведение в расчёте на одного человека обойдётся в 924 рубля, горячее — в 1140 рублей. Это существенно больше, чем в других городах региона. Например, в Ростове холодная вода обойдётся в 662 рубля, горячая — 689 рублей (это средние значения в месяц с человека).