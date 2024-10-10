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Госпакет акций губахинского «Метафракса» выкупил «Росхим»

ГУБАХА, 10 октября, ФедералПресс. Стали известны итоги торгов по продаже госпакета акция АО «Метафракс Кемикалс». Победителем признали АО «Росхим». Это следуют из данных, опубликованных на ресурсе «ГИС Торги». «Росхим» купил 96, 8% акций по стартовой цене, которая составила более 14, 7 млрд рублей.

Источник: Reuters

Торги по продаже предприятия Росимущество объявило в начале сентября. Начальная цена лота без НДС составила 14,742 млрд рублей, а шаг аукциона — более 737 млн рублей.

В документации отмечалось, что на продажу выставлено 96,87% акций уставного капитала компании, а каждый участник должен внести задаток в размере 2,948 млрд рублей. При этом торги проходили в закрытом режиме. Участвовать в них могли российские компании с консолидированной выручкой за истекший год не менее 40 млрд рублей и уставным капиталом не ниже 100 млн рублей, а также численностью работников как минимум 2 тысячи человек.

Отметим, что сейчас размер уставного капитала «Метафракса» составляет 293,779 млн рублей. На предприятии трудится 2522 человека.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура РФ добилась возвращения акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. Суды признали незаконной приватизацию губахинского завода «Метанол» в 90-е годы прошлого века. В октябре 2023 года контрольный пакет акций компании передали Росимуществу.

В начале февраля управляющей организацией губахинского предприятия стал холдинг «Росхим». Такое решение приняли на внеочередном собрании акционеров.

экономика