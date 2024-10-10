Госпакет акций губахинского «Метафракса» выкупил «Росхим»

В документации отмечалось, что на продажу выставлено 96,87% акций уставного капитала компании, а каждый участник должен внести задаток в размере 2,948 млрд рублей. При этом торги проходили в закрытом режиме. Участвовать в них могли российские компании с консолидированной выручкой за истекший год не менее 40 млрд рублей и уставным капиталом не ниже 100 млн рублей, а также численностью работников как минимум 2 тысячи человек.