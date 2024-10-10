Госпакет акций губахинского «Метафракса» выкупил «Росхим»

Торги по продаже предприятия Росимущество объявило в начале сентября. Начальная цена лота без НДС составила 14,742 млрд рублей, а шаг аукциона — более 737 млн рублей.
В документации отмечалось, что на продажу выставлено 96,87% акций уставного капитала компании, а каждый участник должен внести задаток в размере 2,948 млрд рублей. При этом торги проходили в закрытом режиме. Участвовать в них могли российские компании с консолидированной выручкой за истекший год не менее 40 млрд рублей и уставным капиталом не ниже 100 млн рублей, а также численностью работников как минимум 2 тысячи человек.
Отметим, что сейчас размер уставного капитала «Метафракса» составляет 293,779 млн рублей. На предприятии трудится 2522 человека.
Напомним, в прошлом году Генпрокуратура РФ добилась возвращения акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. Суды признали незаконной приватизацию губахинского завода «Метанол» в 90-е годы прошлого века. В октябре 2023 года контрольный пакет акций компании передали Росимуществу.
В начале февраля управляющей организацией губахинского предприятия стал холдинг «Росхим». Такое решение приняли на внеочередном собрании акционеров.