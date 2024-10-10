Прокуратура Владивостока требует вновь закрыть банный комплекс «Акватория»

Напомним, в этом комплексе 1 августа произошло ЧП — в зале с бассейнами обрушился потолок из металлических реек. Тогда пострадали девять человек, один из которых был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ, где речь идёт о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Главного инженера «Акватории» задержали, и он провёл почти два месяца в СИЗО. Позже суд изменил ему меру пресечения на запрет определённых действий.