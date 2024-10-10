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Прокуратура Владивостока требует вновь закрыть банный комплекс «Акватория»

Нарушения безопасности в заведении ставят под угрозу жизнь людей, считают специалисты.

Источник: VL.ru

Прокуратура Владивостока требует через суд устранить нарушения, обнаруженные в банно-развлекательном комплексе «Акватория», который находится на Светланской, 90. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, в этом комплексе 1 августа произошло ЧП — в зале с бассейнами обрушился потолок из металлических реек. Тогда пострадали девять человек, один из которых был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ, где речь идёт о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Главного инженера «Акватории» задержали, и он провёл почти два месяца в СИЗО. Позже суд изменил ему меру пресечения на запрет определённых действий.

Комплекс после инцидента закрыли на ремонт, но ненадолго. Уже в начале сентября владельцы заявили, что все опасные конструкции демонтированы, системы проверены, и безопасность гарантирована — комплекс снова готов принимать посетителей.

Но не прошло и месяца, как прокуратура Ленинского района вместе со специалистами провела проверку, которая выявила около пятидесяти нарушений правил пожарной и промышленной безопасности. Среди них — неисправность систем оповещения и пожарной сигнализации, проблемы с противопожарным водопроводом и несоблюдение норм эвакуационных путей. Все это представляет угрозу для жизни и здоровья посетителей.

В новых медиа уже возникла версия, что качественно решить свои проблемы с безопасностью «Акватория» не смогла именно из-за того, что главный инженер комплекса, пока шёл ремонт, находился в камере следственного изолятора.

Прокурор района подал иск к владельцам с требованием устранить все обнаруженные нарушения. Помимо этого, он также ходатайствовал о введении временного запрета на эксплуатацию «Акватории» на период рассмотрения дела. Это значит, что развлекательный комплекс снова может быть закрыт в ближайшее время.

Прокуратура