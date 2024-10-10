В Казахстане почасовая зарплата женщин на 19% меньше, чем у мужчин

В 2024 году средняя почасовая заработная плата работников в Казахстане составила 2 083 тенге. Это на 3,3% больше по сравнению с 2023 годом, сообщают эксперты Economy.kz.
«Однако гендерные различия остаются ощутимыми. Так, мужчины зарабатывали в среднем 2 307 тенге в час, тогда как женщины — 1 871 тенге. Этот разрыв в 19% указывает на необходимость дополнительных мер по устранению гендерного дисбаланса», — указывают аналитики.
На фоне увеличения почасовой оплаты труда наблюдается разница и в темпах роста оплаты среди мужчин и женщин.
«Рост почасовой заработной платы женщин составил 4,4%, что несколько выше, чем у мужчин. Тем не менее, несмотря на этот рост, женщины по-прежнему сталкиваются с более низкими уровнями доходов, что может быть связано с характером занятости и структурой экономики. Преодоление гендерного разрыва в почасовой оплате требует более комплексного подхода, включая улучшение условий занятости женщин и развитие тех отраслей, где женский труд традиционно недооценен», — делаю вывод эксперты.
Ранее сообщалось, в 2024 году медианная зарплата в стране составила 285 тысяч тенге. Модальное значение заработной платы работников составило 97 557 тенге.