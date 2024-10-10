В Казахстане почасовая зарплата женщин на 19% меньше, чем у мужчин

«Рост почасовой заработной платы женщин составил 4,4%, что несколько выше, чем у мужчин. Тем не менее, несмотря на этот рост, женщины по-прежнему сталкиваются с более низкими уровнями доходов, что может быть связано с характером занятости и структурой экономики. Преодоление гендерного разрыва в почасовой оплате требует более комплексного подхода, включая улучшение условий занятости женщин и развитие тех отраслей, где женский труд традиционно недооценен», — делаю вывод эксперты.