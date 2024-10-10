«Рублей 40 с нового года будет»: вслед за Челябинском подорожает проезд в Магнитогорске

— Сегодня у нас цена билета 30 рублей, это за наличные деньги. А если учесть оплату по безналу, бесплатные пересадки в течение часа, то мы посчитали, что стоимость получается 12 рублей. В Челябинске была стоимость проезда 35 рублей за наличные, теперь там сделали 43 рубля. Поэтому мы планируем, что рублей 40 с нового года у нас будет.