«Рублей 40 с нового года будет»: вслед за Челябинском подорожает проезд в Магнитогорске

С 1 января 2025 года в Магнитогорске Челябинской области может подорожать проезд в общественном транспорте. Нововведение в среду, 9 октября, анонсировал глава города Сергей Бердников. Изменения коснутся пассажиров автобусов и трамваев. Платить за проезд в них предлагают не 30 рублей, как сейчас, а на 10 рублей больше:
— Сегодня у нас цена билета 30 рублей, это за наличные деньги. А если учесть оплату по безналу, бесплатные пересадки в течение часа, то мы посчитали, что стоимость получается 12 рублей. В Челябинске была стоимость проезда 35 рублей за наличные, теперь там сделали 43 рубля. Поэтому мы планируем, что рублей 40 с нового года у нас будет.
Глава города также пояснил, что все льготы обязательно сохранятся. Кроме этого, сэкономить деньги на проезде поможет покупка проездного.
Несмотря на то, что окончательное решение о повышении стоимости в общественном транспорте только планируют принять на городском Собрании депутатов, в соцсетях уже поднялась волна негодования:
— Много халявщиков, вот их проезд будут уже оплачивать честные граждане. Тут выхода два: или раздуть штат контролеров, или поднять проезд, — считает пенсионерка из Магнитогорска.
— Рано еще повышать в автобусе и трамвае, надо, чтобы народ перешел полностью с газелек на общественный транспорт, тогда возможно и повысить проезд, — пишет житель города.
Кстати, с начала этой недели уже подорожал проезд в некоторых маршрутках. Теперь придется платить на пять рублей больше.
— 35 рублей проезд, куда такие цены? Сейчас найдутся в комментариях умные люди, и будут писать, ну если дорого, то на трамвае!
Как ранее писала «КП-Челябинск», стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска тоже изменится. С 15 октября цена поездки повысится от 3 до 8 рублей — в зависимости от способа оплаты.
Проезд при оплате по банковской карте будет вместо 29 рублей стоить 37. Поездка за наличные, которая и ранее была самой дорогой — 35 рублей — подорожает до 43. Проезд по транспортной карте с 28 рублей подорожает до 34. Проиндексируют и льготный проезд, но всего на три рубля — с 14 до 17.
Индексацию с повышением в Миндортрансе объясняют дефицитом кадров: на транспорте не хватает водителей. Чтобы поднять им зарплаты и сделать условия труда более привлекательными, необходимо дополнительное финансирование.