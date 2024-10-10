Харрисбург
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На бирже доллар продается возле отметки 490 тенге

В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составил 493 тенге.

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 10 октября на 11:00 составил 489,63 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составил 493 тенге, Алматы — 493 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 10 октября составляет 489,06 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

валюта