Городскую деревню построят на окраине Екатеринбурга

Микрорайон построят на севере Истокского, между улицами Кубанской и Славной. Там появятся новые дома для 3700 человек. Общая жилая площадь должна составить 113,9 тыс. кв. м. Освоением территории между ЕКАД, Тюменским трактом и Новосвердловской ТЭЦ займется компания Prinzip. Общая площадь территории — 4 тыс. га.
Кроме жилья запланировано строительство двух детских садов, ледового дворца и парковки на 1605 мест. По улице Кубанской запустят автобус. Малоэтажную застройку сохранят. Итоги обсуждения станут известны после 29 октября.