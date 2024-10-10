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Городскую деревню построят на окраине Екатеринбурга

В Екатеринбурге планируется построить новый микрорайон Южный по принципу «городской деревни». Как сообщает «Уралинформбюро», соответствующий проект городская администрация вынесла на общественные обсуждения.

Микрорайон построят на севере Истокского, между улицами Кубанской и Славной. Там появятся новые дома для 3700 человек. Общая жилая площадь должна составить 113,9 тыс. кв. м. Освоением территории между ЕКАД, Тюменским трактом и Новосвердловской ТЭЦ займется компания Prinzip. Общая площадь территории — 4 тыс. га.

Кроме жилья запланировано строительство двух детских садов, ледового дворца и парковки на 1605 мест. По улице Кубанской запустят автобус. Малоэтажную застройку сохранят. Итоги обсуждения станут известны после 29 октября.

строительство