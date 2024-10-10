Городскую деревню построят на окраине Екатеринбурга

Микрорайон построят на севере Истокского, между улицами Кубанской и Славной. Там появятся новые дома для 3700 человек. Общая жилая площадь должна составить 113,9 тыс. кв. м. Освоением территории между ЕКАД, Тюменским трактом и Новосвердловской ТЭЦ займется компания Prinzip. Общая площадь территории — 4 тыс. га.