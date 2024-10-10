Ритуальные услуги сильно подорожали в Казахстане

При этом в Алматы и Шымкенте, а также в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях цены остались на прошлогоднем уровне. Услуги похоронных бюро могут оказаться дорогими, особенно с учетом текущего роста цен. Но в некоторых случаях государство может назначить родственнику умершего, который занимается похоронами, выплату на погребение. Ранее мы подробно рассказывали о том, кому они положены.