Ритуальные услуги сильно подорожали в Казахстане

За первую половину 2024 года объем услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности в Казахстане, как передает портал Finprom, достиг 2,9 млрд тенге, что сразу на 19,2% меньше, чем было годом ранее. С января по июль из жизни ушли порядка 78 тыс. казахстанцев — рост за год составил 4,2%.
При этом заметно выросла стоимость ритуальных услуг — на 11,6% за год по итогам сентября 2024 года.
Самое сильное подорожание зафиксировано в Западно-Казахстанской области — сразу плюс 87,7%. Следом идут область Жетісу — плюс 33,3% и Астана — 30,3%. В Карагандинской области прирост составил 25%, в Костанайской — 25,5%, а в области Абай — 23,2%. Наименьший рост цен отмечен в Жамбылской области — всего 1,2%.
При этом в Алматы и Шымкенте, а также в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях цены остались на прошлогоднем уровне. Услуги похоронных бюро могут оказаться дорогими, особенно с учетом текущего роста цен. Но в некоторых случаях государство может назначить родственнику умершего, который занимается похоронами, выплату на погребение. Ранее мы подробно рассказывали о том, кому они положены.