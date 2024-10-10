Нацбанк сказал, что оптимальный уровень инфляции в Беларуси составляет 3 — 5%

Он добавил, что оптимальная цифра инфляции в Беларуси должна быть в пределах 3−5%. Мурин акцентировал внимание на том, что подобное объясняется тем, что Беларусь является развивающейся страной. Он также пояснил, что ориентироваться на цифры, которые характерны для развитых стран, где 1,5−2% инфляции являются нормой, в Беларуси не могут.