Нацбанк сказал, что оптимальный уровень инфляции в Беларуси составляет 3 — 5%

Начальник Главного управления монетарной политики экономического анализа Национального банка Беларуси Дмитрий Мурин в эфире Первого информационного телеканала сказал, что оптимальный уровень инфляции в Беларуси составляет 3 — 5%.
Специалист пояснил, что для каждого важен уровень дохода, однако еще более важным является сумма, которую человек получает.
— Желательно, чтобы за нее мы могли покупать, как минимум, одно и то же количество товаров и услуг, — пояснил Мурин.
По его словам, инфляция влияет, прежде всего, на доходы, «это считается отрицательным состоянием с социальной точки зрения». Вместе с тем он уточнил, что не следует забывать, что текущие доходы — это то, что есть на данный момент, а белорусы еще любят сберегать деньги.
— И здесь инфляция выступает, на мой взгляд, более важным фактором сбережений, так как при высокой население будет тратить, сберегать уже не получится. Это может привести к потере важнейшего источника развития экономики и инвестиций, — обратил внимание представитель Нацбанка Беларуси.
Он добавил, что оптимальная цифра инфляции в Беларуси должна быть в пределах 3−5%. Мурин акцентировал внимание на том, что подобное объясняется тем, что Беларусь является развивающейся страной. Он также пояснил, что ориентироваться на цифры, которые характерны для развитых стран, где 1,5−2% инфляции являются нормой, в Беларуси не могут.
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