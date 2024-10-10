Данную информацию она озвучила во время пресс-конференции в Минске. По словам Дроздович, «Белпочта» намерена открыть маркетплейс в следующем году. Отмечается, что продаваться будут товары отечественного и зарубежного производства.
О планах по созданию маркетплейса в «Белпочте» сообщали также в минувшем году. Однако проект на данный момент реализован не был.
«Белпочта» снова хочет создать свой маркетплейс: узнали, когда
В «Белпочте» снова сообщили о планах по созданию собственного маркетплейса. Об этом рассказала первый заместитель генерального директора предприятия Елена Дроздович.
Данную информацию она озвучила во время пресс-конференции в Минске. По словам Дроздович, «Белпочта» намерена открыть маркетплейс в следующем году. Отмечается, что продаваться будут товары отечественного и зарубежного производства.