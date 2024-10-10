«Белпочта» снова хочет создать свой маркетплейс: узнали, когда

Данную информацию она озвучила во время пресс-конференции в Минске. По словам Дроздович, «Белпочта» намерена открыть маркетплейс в следующем году. Отмечается, что продаваться будут товары отечественного и зарубежного производства.



О планах по созданию маркетплейса в «Белпочте» сообщали также в минувшем году. Однако проект на данный момент реализован не был.