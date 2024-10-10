Запрет на работу мигрантов в «мусорной» сфере может дорого обойтись потребителям Приморья

Ввод запрета найма работающих по патенту иностранных граждан в «мусорную» сферу приведет к еще большему дефициту рабочей силы в этой отрасли и поставит вопрос о повышении тарифа. Своим мнением о рисках ужесточения правил приема на работу мигрантов, которые правительство Приморья прорабатывает на 2025 год, с ИА PrimaMedia поделился бывший заместитель гендиректора «Приморского экологического оператора», президент Ассоциации операторов по обращению с ТКО «Чистое Приморье» Сергей Лазарев. Ассоциация направит в правительство предложения об исключении ряда видов деятельности из списка.
Напомним, с 2025 года в Приморском крае власти предлагают расширить перечень профессий, на которые нельзя нанимать мигрантов по трудовым патентам. Если до сих пор таких видов деятельности, «закрытых» для иностранцев, работающих по патентам, было установлено семь, то теперь их количество хотят увеличить до 41. В перечне видов деятельности есть образование, здравоохранение, курьерская деятельность, складирование и хранение, различного вида перевозки, как пассажирские (кроме перевозок по туристическим маршрутам), так и грузовые.
В том числе ограничения предлагается установить по таким видам деятельности, как сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья. Это предложение насторожило представителей отрасли обращения с ТКО.
«Главный вопрос — а люди где? Откуда они возьмутся? Мы потеряем низкоквалифицированную рабочую силу, которая в сфере обращения с отходами присутствует и присутствует сильно», — отмечает Сергей Лазарев, президент Ассоциации операторов по обращению с ТКО «Чистое Приморье».
«В транспортной сфере зарплаты выросли с 60 до 100 тысяч рублей, в отдельных направлениях — 120 тысяч рублей, но ажиотажа мы не видим, нехватка все равно ощущается. Мы находимся в неком пределе трудовых ресурсов. Повышение зарплат неминуемо будет приводить к росту стоимости услуг по обращению с отходами. Если мы берем сферу ТКО, то это означает, что стоимость коммунальной услуги, по идее, должна вырасти», — говорит глава ассоциации.
Эксперт также обратил внимание, что под ограничение планируется ввести именно сбор и обработку отходов, но не их обезвреживание. В то же время, по его оценке, обезвреживание — «чувствительный блок» ввиду использования серьезных механизмов, и применение там иностранной рабочей силы более опасно, чем, например, на сортировке мусора.
«Как ассоциация мы будем готовить обращение, и просить исключить конкретные виды деятельности из списка», — сказал Сергей Лазарев.
Проект постановления губернатора Олега Кожемяко сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Документ подготовил департамент по координации правоохранительной деятельности правительства края. По словам главы департамента Валерия Исаченко, запрет коснется тех сфер экономической деятельности, защищенность которых «критически важна для безопасности жителей Приморья». Также, по мнению властей региона, переизбыток мигрантов негативно сказывается на функционировании систем управления и жизнеобеспечения.
В министерстве экономического развития Приморья отметили, что все заинтересованные стороны могут ознакомиться с проектом постановления и внести свои корректировки. Министр экономического развития края Андрей Блохин выразил уверенность в необходимости учета мнений бизнес-сообщества для создания эффективного нормативного акта.
Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 2 ноября.
Напомним, что в 2023 году в Приморье было оформлено порядка 23 тысяч патентов. По данным УМВД, в региональный бюджет по ним поступило налоговых платежей на сумму более 1 млрд рублей.
По трудовым патентам в России работают иностранцы, прибывающие по безвизовому режиму. Это граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. С 7 января 2024 года вступили в силу изменения в законодательстве, по которым иностранный гражданин после получения патента обязан в течение двух месяцев уведомить подразделение по вопросам миграции о заключении трудового договора. В противном случае, его патент будет аннулирован.
Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия входят в состав Евразийского Экономического Союза, и на основании этого договора гражданам этих стран в РФ патент на работу не нужен.