Запрет на работу мигрантов в «мусорной» сфере может дорого обойтись потребителям Приморья

Напомним, с 2025 года в Приморском крае власти предлагают расширить перечень профессий, на которые нельзя нанимать мигрантов по трудовым патентам. Если до сих пор таких видов деятельности, «закрытых» для иностранцев, работающих по патентам, было установлено семь, то теперь их количество хотят увеличить до 41. В перечне видов деятельности есть образование, здравоохранение, курьерская деятельность, складирование и хранение, различного вида перевозки, как пассажирские (кроме перевозок по туристическим маршрутам), так и грузовые.