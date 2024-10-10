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Новая парковка на 473 места откроется в аэропорту Владивостока в середине октября

Площадь паркинга будет составлять 40 тысяч квадратных метров.

Источник: PrimaMedia.ru

Международный аэропорт Владивосток анонсировал ввод в эксплуатацию новой суточной парковки «F», рассчитанной на 473 машины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивосток».

Новая парковка, площадью 40 тысяч квадратных метров, будет находиться в шаговой доступности от терминала, что обеспечит удобство пассажирам, вылетающим на длительный срок или прибывающим в аэропорт на личном транспорте.

Стоимость использования парковки составит 150 рублей в сутки. Открытие запланировано на 15 октября. Парковочный комплекс будет оснащен системами видеонаблюдения и функционировать в круглосуточном режиме.

Напомним, в апреле во Владивостоке заработала первая роботизированная парковка. Она расположилась в районе Эгершельда, на Верхнепортовой. Это отдельно стоящее стеклянное здание в девять этажей, которое сможет вместить в себя 96 автомобилей.