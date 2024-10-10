Новая парковка на 473 места откроется в аэропорту Владивостока в середине октября

Напомним, в апреле во Владивостоке заработала первая роботизированная парковка. Она расположилась в районе Эгершельда, на Верхнепортовой. Это отдельно стоящее стеклянное здание в девять этажей, которое сможет вместить в себя 96 автомобилей.

