Новая парковка на 473 места откроется в аэропорту Владивостока в середине октября

Международный аэропорт Владивосток анонсировал ввод в эксплуатацию новой суточной парковки «F», рассчитанной на 473 машины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивосток».
Новая парковка, площадью 40 тысяч квадратных метров, будет находиться в шаговой доступности от терминала, что обеспечит удобство пассажирам, вылетающим на длительный срок или прибывающим в аэропорт на личном транспорте.
Стоимость использования парковки составит 150 рублей в сутки. Открытие запланировано на 15 октября. Парковочный комплекс будет оснащен системами видеонаблюдения и функционировать в круглосуточном режиме.
Напомним, в апреле во Владивостоке заработала первая роботизированная парковка. Она расположилась в районе Эгершельда, на Верхнепортовой. Это отдельно стоящее стеклянное здание в девять этажей, которое сможет вместить в себя 96 автомобилей.