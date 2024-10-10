Обогатительную фабрику на 2 млн т руды в год строят в Северо-Енисейском районе Красноярского края

«Всего на производственном участке на сегодняшний день 10 строительных площадок. В ближайшее время планируется сдать в эксплуатацию новое общежитие на 300 мест, вслед за ним столовую, рассчитанную на обслуживание 1000 человек в день. Параллельно подрядные организации ведут строительство ремонтно-механической мастерской и других объектов», — рассказали в пресс-службе Красноярского филиала компании «Полиметалл».