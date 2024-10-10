Суд освободил предпринимателя из Перми от уголовной ответственности

Напомним, уголовное дело было возбуждено из-за того, что в 2022—2023 годах Медведюк в составе группы других лиц противодействовал проведению технического перевооружения «Мотовилихинских заводов». Это якобы создало условия, затрудняющие выполнение гособоронзаказа, что привело к тяжким последствиям.