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Суд освободил предпринимателя из Перми от уголовной ответственности

Юрий Медведюк должен выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мировой суд освободил от уголовной ответственности пермского бизнесмена Юрия Медведюка. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье».

По информации издания, летом 2023 года в отношении него было возбуждено уголовное дело, он обвинялся в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

В конце августа 2024 суд постановил прекратить производство и назначил штраф в размере 35 тысяч рублей.

Напомним, уголовное дело было возбуждено из-за того, что в 2022—2023 годах Медведюк в составе группы других лиц противодействовал проведению технического перевооружения «Мотовилихинских заводов». Это якобы создало условия, затрудняющие выполнение гособоронзаказа, что привело к тяжким последствиям.