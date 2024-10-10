Суд освободил предпринимателя из Перми от уголовной ответственности

Мировой суд освободил от уголовной ответственности пермского бизнесмена Юрия Медведюка. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье».
По информации издания, летом 2023 года в отношении него было возбуждено уголовное дело, он обвинялся в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.
В конце августа 2024 суд постановил прекратить производство и назначил штраф в размере 35 тысяч рублей.
Напомним, уголовное дело было возбуждено из-за того, что в 2022—2023 годах Медведюк в составе группы других лиц противодействовал проведению технического перевооружения «Мотовилихинских заводов». Это якобы создало условия, затрудняющие выполнение гособоронзаказа, что привело к тяжким последствиям.