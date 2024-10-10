В Самаре благоустроят парки Молодежный и Воронежские озера за 319,8 млн рублей

В Самаре объявили торги на благоустройство двух общественных территорий в Промышленном районе. Речь идет о парках Молодежный и Воронежские озера. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчика ищет департамент ГХиЭ Самары. На необходимые услуги готовы выделить более 300 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 319 807 256 рублей.
Объявление было размещено 8 октября, окончание подачи заявок запланировано на 24 октября, а победителя выберут 28 октября. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта с момента его заключения до 1 декабря 2024 года.
Техзадание предусматривает валку деревьев, корчевку пней и кустарников, заготовку и доставку чернозема, санитарную обрезку деревьев, демонтаж существующих тротуаров, железобетонных конструкций, бортовых камней, скамеек, урн. В парках появятся новое плиточное покрытие, освещение, автополив, проведут озеленение и др.