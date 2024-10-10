В Самаре возникли проблемы с оплатой за проезд по QR-коду

Система должна была заработать с 10 октября 2024 года. Самарская область стала одним из пионеров среди регионов России по внедрению такого способа оплаты. Этот метод платежей используется в десяти субъектах РФ, включая Москву. Платежные таблички размещены на около 1300 транспортных средствах в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Жигулевске, Похвистневе, Отрадном, Безенчуке.
В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) отметили, что в первые дни работы сервиса возможны сбои или неполадки. «Мы фиксируем случаи, когда у пассажиров не получается расплатиться за проезд через СБП: не работает NFC-метка или при сканировании QR-кода на экране смартфона отображается ошибка. В этом случае рекомендуется позвонить по телефону “горячей линии”
С 10 октября пассажирам наземного общественного транспорта в Самаре и области предлагается приложить к табличке смартфон с функцией бесконтактной оплаты (NFC) или отсканировать камерой телефона нанесенный на табличку QR-код, после чего нужно подтвердить оплату через СБП. Для удобства пассажиры могут воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей с помощью СБП.
До конца текущего года года в Самарской области при оплате проезда через СБП будет действовать скидка в размере 11 ₽