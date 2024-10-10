В Самаре возникли проблемы с оплатой за проезд по QR-коду

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) отметили, что в первые дни работы сервиса возможны сбои или неполадки. «Мы фиксируем случаи, когда у пассажиров не получается расплатиться за проезд через СБП: не работает NFC-метка или при сканировании QR-кода на экране смартфона отображается ошибка. В этом случае рекомендуется позвонить по телефону “горячей линии” +7 (929) 707−61−38 с указанием маршрута общественного транспорта, где возникли проблемы с оплатой. Как показывает опыт других пилотных регионов, система везде заработает быстро», — рассказали в НСПК.