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В Самаре планируют возвести высотки у Парка Гагарина

В Самаре застроят еще один земельный участок.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре стало известно о застройке еще одного земельного участка. Жилые дома появятся на пересечении 22 Партсъезда и Московского шоссе, соответствующее постановление появилась на сайте городской администрации.

Согласно опубликованной информации, на территории возле ТЦ «Парк Хаус» и парка Гагарина. Было объявлено проведение общественных слушаний, на котором обсудят возможность отклонения предельных параметров. Процент застройки достигнет 80%. Проект документа уже опубликован на сайте мэрии. Его подписала глава города Елена Лапушкина.

Напомним, местные жители выступили против точечной застройки на пересечении улиц Полевой, Молодогвардейской, Первомайской и Ново-Садовой. На участке могут появиться два высотных здания.

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