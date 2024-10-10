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Годовая инфляция в Беларуси в сентябре составила 6%

Белорусские власти в текущем году сформулировали задание, согласно которому в среднем цены в республике за год должны вырасти на 6%.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре текущего года по сравнению с августом составил 100,4%, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета республики.

Цены на продовольственные товары за месяц увеличились на 0,5%, а в годовом выражении — на 7,5%. Непродовольственные товары подорожали на аналогичные 0,5%, а по сравнению с сентябрем 2023-го — на 4,2%.

Стоимость услуг в этот период выросла на 0,3%, а за год — на 5,6%. В среднем в годовом выражении инфляция в республике составила 6% (месяцем ранее этот показатель был на уровне 6,1%).

инфляция