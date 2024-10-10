Годовая инфляция в Беларуси в сентябре составила 6%

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре текущего года по сравнению с августом составил 100,4%, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета республики.
Цены на продовольственные товары за месяц увеличились на 0,5%, а в годовом выражении — на 7,5%. Непродовольственные товары подорожали на аналогичные 0,5%, а по сравнению с сентябрем 2023-го — на 4,2%.
Стоимость услуг в этот период выросла на 0,3%, а за год — на 5,6%. В среднем в годовом выражении инфляция в республике составила 6% (месяцем ранее этот показатель был на уровне 6,1%).