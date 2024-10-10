За год яйца в Калининградской области подорожали на 51 процент

Калининградстат проследил уровень цен на куриные яйца на примере августа в течение десятилетия.
Как отмечают аналитики, значительные изменения по сравнению с предыдущим годом в сторону повышения произошли в 2019-м, 2022-м и 2024-м годах. Понижались цены лишь в 2017-м и 2020-м.
Согласно статистике, в августе прошлого года цена за десяток яиц в Калининградской области составляла в среднем 74,66 рублей. А в августе этого года — 113,53. Рост цены составил 51,9 процента.
«Цены на куриные яйца подвержены сезонным колебаниям. Постепенный рост цен обычно начинается осенью и достигает пиковых значений весной, чаще всего накануне православных пасхальных праздников. Прошлой осенью ситуация складывалась нестандартно. Резкий рост цен начался в сентябре, достигнув самых высоких значений уже зимой в январе нынешнего года. Предпасхальное повышение практически отсутствовало».
При этом в 2023 году производство яиц в Калининградской области достигло наиболее высоких значений за десять лет — более 329 миллионов штук.