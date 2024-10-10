В Ростовской области ввели в эксплуатацию новый логоцентр за 700 млн рублей

Как сообщается, строительство комплекса было завершено в сентябре текущего года, а 1 октября было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию. В рамках инвестиционного проекта на период с 2021 по 2024 годы была создана складская зона площадью более 6,6 тыс. кв. метров с возможностью расширения до 10 тыс. кв. метров, а также построены административно-бытовой корпус площадью 1,8 тыс. кв. метров и технические здания.