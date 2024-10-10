В Ростовской области ввели в эксплуатацию новый логоцентр за 700 млн рублей

Как сообщается, строительство комплекса было завершено в сентябре текущего года, а 1 октября было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию. В рамках инвестиционного проекта на период с 2021 по 2024 годы была создана складская зона площадью более 6,6 тыс. кв. метров с возможностью расширения до 10 тыс. кв. метров, а также построены административно-бытовой корпус площадью 1,8 тыс. кв. метров и технические здания.
По словам Александра Скрябина, новый распределительно-складской комплекс способен ежедневно обрабатывать до 10 тыс. коробок. Деятельность комплекса позволит обеспечить непрерывные поставки продукции компании на рынок потребления Ростовской области, Южного федерального округа, а также в такие страны, как Армения, Азербайджан и Грузия.
Напомним, соглашение о реализации проекта было подписано губернатором региона Василием Голубевым и исполнительным директором компании Константином Волковым в рамках XIV Международного форума и выставки «Транспорт России» в ноябре 2020 года. Изначально планировалось, что компания вложит 350 млн рублей в строительство логоцентра.
Александр Скрябин также отметил, что в инвестиционном портфеле Ростовской области насчитывается более 660 проектов на сумму свыше 800 млрд рублей. С начала текущего года уже было реализовано 100 проектов, включая этот. К концу года планируется подготовить к реализации еще 300 проектов. Компания «Юникосметик» запустила первый логистический центр на юге России, что способствует развитию импортозамещения в регионе.