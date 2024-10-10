«Инкаб» создал компанию с уставным капиталом 8 млрд рублей

Единственным акционером общества выступил Александр Смильгевич, владелец и генеральный директор ООО «Инкаб» (уставный капитал — 10 тыс. руб.). Уставный капитал нового юрлица составил 8 млрд руб.
«Данный шаг предусмотрен уникальной стратегией завода по выводу на рынок новых видов кабеля. Холдинговая структура в форме АО создана для большей гибкости при привлечении финансирования в дальнейшем, в том числе долгосрочных инвестиций в рамках финансовой стратегии завода», — прокомментировали «Ъ-Прикамье» в компании.
Ранее компания уже регистрировала юрлицо с аналогичным названием, но в статусе ООО в Москве. Владельцем 10% доли в ООО «Инкаб Холдинг» стал директор АО «Оптиковолоконные системы» (входило в «Роснано») Андрей Николаев. Эта компания создана с целью лоббировать интересы кабельной отрасли на федеральном уровне и планирует получить господдержку.
Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптические кабели для всех отраслей промышленности и разных сфер применения.
За 2023 год выручка компании увеличилась на 30% и составила 6,2 млрд руб. (в 2022-м — 4,8 млрд руб.). При этом ООО «Инкаб» удалось продемонстрировать чистую прибыль в размере 489,7 млн руб. против 163,2 млн руб. чистого убытка годом ранее.