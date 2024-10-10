«Инкаб» создал компанию с уставным капиталом 8 млрд рублей

Ранее компания уже регистрировала юрлицо с аналогичным названием, но в статусе ООО в Москве. Владельцем 10% доли в ООО «Инкаб Холдинг» стал директор АО «Оптиковолоконные системы» (входило в «Роснано») Андрей Николаев. Эта компания создана с целью лоббировать интересы кабельной отрасли на федеральном уровне и планирует получить господдержку.