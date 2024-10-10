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Между Волгоградом и Саратовом запустят речные скоростные суда

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что со следующего года в России наладят межрегиональное сообщение по Волге. Планируется, что речные поездки также организуют между Волгоградом и Саратовом.

Вячеслав Володин отметил особую значимость модернизации речных маршрутов, поскольку Волга соединяет 15 российских регионов. Всего на территории речного бассейна расположены 39 субъектов РФ с населением свыше 70 млн человек. Сейчас межрегиональное сообщение по Волге хотят запустить на участке от Астрахани до Ярославля.

«Это улучшит и жизнь людей, потому что по Волге комфортно будет добираться», — приводят слова Вячеслава Володина на официальном портале Государственной думы.

В частности, речные суда в будущем могут связать Волгоград и Саратов, а также Саратов и Самару. В качестве основного транспорта для межрегиональных речных путешествий рассматривают скоростные суда — «Метеоры» и «Валдаи».

Спикер также добавил, что развитие межрегионального сообщения по Волге положительным образом отразится на туристической сфере.