Между Волгоградом и Саратовом запустят речные скоростные суда

Вячеслав Володин отметил особую значимость модернизации речных маршрутов, поскольку Волга соединяет 15 российских регионов. Всего на территории речного бассейна расположены 39 субъектов РФ с населением свыше 70 млн человек. Сейчас межрегиональное сообщение по Волге хотят запустить на участке от Астрахани до Ярославля.
«Это улучшит и жизнь людей, потому что по Волге комфортно будет добираться», — приводят слова Вячеслава Володина на официальном портале Государственной думы.
В частности, речные суда в будущем могут связать Волгоград и Саратов, а также Саратов и Самару. В качестве основного транспорта для межрегиональных речных путешествий рассматривают скоростные суда — «Метеоры» и «Валдаи».
Спикер также добавил, что развитие межрегионального сообщения по Волге положительным образом отразится на туристической сфере.