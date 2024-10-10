Мэрия Екатеринбурга судится с известным рестораном

Объект с участком находится на улице Московская, 27. Администрация напоминает, что судебные разбирательства с «Объединенной сетью» уже были в 2019, 2020 и 2023 годах. В 2019 году сеть даже подала заявление о банкротстве, но после уплаты долга отозвала его, пишет «КП-Екатеринбург».