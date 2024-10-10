Мэрия Екатеринбурга судится с известным рестораном

С компании хотят взыскать долги за аренду земельного участка, на котором находится заведение. Они накопились за март 2023 года, июль и август 2024 года и включают проценты за пользование чужими деньгами.
Объект с участком находится на улице Московская, 27. Администрация напоминает, что судебные разбирательства с «Объединенной сетью» уже были в 2019, 2020 и 2023 годах. В 2019 году сеть даже подала заявление о банкротстве, но после уплаты долга отозвала его, пишет «КП-Екатеринбург».
Сейчас власти Екатеринбурга снова стремятся через суд получить причитающееся.
В Свердловской области в жилых домах предложили запретить заведения, продающие алкоголь в розлив. До 23:00 они работают как обычные магазины, а ночью — как бары. Жители жалуются на посетителей таких «наливаек».