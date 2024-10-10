Омские власти займутся реконструкцией набережной Тухачевского

Власти Омска намерены привести в порядок набережную Тухачевского, которая давно нуждается в благоустройстве. Мэр Сергей Шелест, выступая в телеэфире, рассказал о планах по ремонту тротуаров и установке уличного освещения, а также о привлечении частного бизнеса к этому проекту.
По словам Сергея Шелеста, текущее состояние набережной оставляет желать лучшего, но у города уже есть проект по установке освещения на данной локации. Намечаются варианты для асфальтирования дорог и обустройству тротуаров. Планируется привлечение частного бизнеса для финансирования и участия в реконструкции этой городской зоны.
На сегодняшний день часть набережной уже была благоустроена. В частности, у гостиницы Cosmos и в районе Центра уличного баскетбола установлены новые элементы инфраструктуры.
Частные компании, которые присоединятся к проекту, смогут внести свой вклад в создание комфортного пространства для жителей и гостей города. Инициатива по привлечению бизнеса также направлена на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на городской бюджет и обеспечить эффективное использование ресурсов.
Ожидается, что реализация этих планов позволит превратить набережную Тухачевского в современное и удобное место для прогулок и отдыха. Это станет очередным шагом на пути к созданию более уютного и безопасного общественного пространства в Омске.