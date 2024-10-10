Омские власти займутся реконструкцией набережной Тухачевского

Власти Омска намерены привести в порядок набережную Тухачевского, которая давно нуждается в благоустройстве. Мэр Сергей Шелест, выступая в телеэфире, рассказал о планах по ремонту тротуаров и установке уличного освещения, а также о привлечении частного бизнеса к этому проекту.