Казахстан существенно нарастил экспорт сахара

Казахстанские свекловоды почти завершили уборочную кампанию. По предварительным данным министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, в текущем году урожай сахарной свеклы будет очень хорошим, валовой сбор может превысить 1,1 млн тонн — в два раза больше, чем было собрано по итогам сезона 2023 года. Добиться рекордных показателей аграриям удалось благодаря тому, что посевные площади сахарной свеклы в текущем году были увеличены на 86,7%, с 13,5 тыс. до 25,2 тыс. гектаров. Немаловажно и то, что в прошлом году значительно выросло государственное финансирование посевных и уборочных работ. По данным МСХ РК, на эти цели из бюджета было выделено в 3,1 раза больше средств.