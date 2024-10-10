Казахстан существенно нарастил экспорт сахара

На фоне дефицита сахара на внутреннем рынке Казахстан в этом году нарастил экспорт этого продукта. К таким выводам пришли аналитики Energyprom.kz.
Казахстанские свекловоды почти завершили уборочную кампанию. По предварительным данным министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, в текущем году урожай сахарной свеклы будет очень хорошим, валовой сбор может превысить 1,1 млн тонн — в два раза больше, чем было собрано по итогам сезона 2023 года. Добиться рекордных показателей аграриям удалось благодаря тому, что посевные площади сахарной свеклы в текущем году были увеличены на 86,7%, с 13,5 тыс. до 25,2 тыс. гектаров. Немаловажно и то, что в прошлом году значительно выросло государственное финансирование посевных и уборочных работ. По данным МСХ РК, на эти цели из бюджета было выделено в 3,1 раза больше средств.
О результатах переработки нового урожая можно будет делать выводы только в следующем году. Статистика за январь-июль 2024 года свидетельствует о невысоких производственных показателях за предыдущий сезон. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за семь месяцев на отечественных заводах было выпущено 93,4 тыс. тонн сахара — на 35,6% меньше, чем в январе-июле 2023 года. В прошлом году наблюдалась стагнация.
Именно благодаря импортным поставкам, преимущественно из России, закрываются потребности казахстанцев в сахаре-песке. Так как своего сахара было мало, импорт в январе-июле 2024 года вырос на 19,9%. Если рассмотреть многолетнюю динамику, видно, что с 2018 года импорт сахара существенно превосходит производство, делая Казахстан зависимым в этом продовольственном сегменте от других стран.
На фоне собственного дефицита довольно странно выглядит ситуация с экспортом из Казахстана. В январе-июле из страны было совокупно отправлено в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан 72,5 тыс. тонн сахара. Это 77,7% от общего объема производства казахстанских сахарных заводов.
Вывоз более 72,5 тыс. тонн за границу — рекорд на фоне годовых объемов экспорта сахара за последние несколько лет. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года рост колоссальный: в текущем году на экспорт отправили почти в 405 раз больше.
А как же действующий запрет на экспорт сахара, принятый правительством? Согласно данным МСХ РК, приказ об ограничительных мерах вступил в силу 14 июня и действовал до 31 августа. Помесячная статистика БНС показывает, что основной объем экспорта (68 тыс. тонн) был отправлен за рубеж еще до вступления в силу запрета на вывоз.
Загруженность сахарных заводов по итогам прошлого года была невысокой. В 2023 году использование среднегодовой мощности оборудования по производству сахара из свеклы держалось на уровне 61,1%, тростникового сахара — 54,5%, сахара-сырца — 59,2%. По всем трем категориям показатели производственной загруженности в сравнении с 2022 годом упали на несколько процентных пунктов.
В ходе уборочной кампании глава МСХ РК ездил по южным регионам, у которых самые большие посевные площади сахарной свеклы — Жетысуской и Жамбылской областям. В последней работает большой завод ТОО «Меркенский сахар». На территории Жетысуской области в прошлом году открыто перерабатывающее предприятие ТОО «Аксу Кант» и функционирует Коксуский сахарный завод. По предварительным данным, все эти предприятия в текущем году будут работать на полную мощность и смогут принять для переработки весь урожай.