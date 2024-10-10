В Самаре долгострой на проспекте Карла Маркса снесут после 20 лет простоя

Начальная цена контракта составляет 458 тысяч рублей. Прием заявок на участие в торгах продлится до 17 октября, а победителя объявят 21 октября 2024 года. Проект сноса должен быть разработан в течение 70 дней. Завершить работы необходимо до конца марта 2025 года.