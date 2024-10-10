В Самаре долгострой на проспекте Карла Маркса снесут после 20 лет простоя

В Самаре планируют снести долгострой, возведение которого началось более 20 лет назад. Объект расположен среди современных жилых высоток на проспекте Карла Маркса, 57 в Железнодорожном районе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчика для выполнения демонтажных работ ищет департамент градостроительства Самары. Здание представляет собой 9-этажный объект незавершенного строительства общей площадью 18 396,2 кв. м. Сейчас дом признали самовольной постройкой. Первоначально его планировали использовать под спортивно-оздоровительный комплекс с подземной стоянкой.
Начальная цена контракта составляет 458 тысяч рублей. Прием заявок на участие в торгах продлится до 17 октября, а победителя объявят 21 октября 2024 года. Проект сноса должен быть разработан в течение 70 дней. Завершить работы необходимо до конца марта 2025 года.