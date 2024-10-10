Под Новосибирском отремонтируют дорогу за 660 млн рублей

Реконструкция будет проходить на участке с 5+555 по 8+245 км, между железнодорожным переездом у станции «Крахаль» и Ликероводочным заводом, и должна быть завершена до 13 октября 2025 года. ТУАД отметил, что дорога, построенная в 80-х годах, нуждается в обновлении из-за увеличения интенсивности движения, достигающего до 10 тыс. автомобилей в сутки летом.