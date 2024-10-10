В Омске коллекторы будут выбивать деньги у должников за тепло

Как сообщается, коллекторы могут использовать следующие формы работы с должником: письма, телефонные звонки и визиты по месту жительства. Определены и требования к коллекторской компании, которые выставляют в тепловой компании. В штате должно быть не менее 25 сотрудников с высшим юридическим образованием. Не менее 20 операторов колл-центра или сотрудников дистанционного взыскания.