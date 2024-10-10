В Омске коллекторы будут выбивать деньги у должников за тепло

Ресурсоснабжающая организация «Омск РТС» объявила тендер на поиск коллекторского агентства для работы с должниками, которые не платят за тепло уже более 12 месяцев. Начальная стоимость контракта 47,4 млн рублей. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, целью поиска коллекторов является снижение просроченной дебиторской задолженности.
Как сообщается, коллекторы могут использовать следующие формы работы с должником: письма, телефонные звонки и визиты по месту жительства. Определены и требования к коллекторской компании, которые выставляют в тепловой компании. В штате должно быть не менее 25 сотрудников с высшим юридическим образованием. Не менее 20 операторов колл-центра или сотрудников дистанционного взыскания.
Предполагается, что контракт будет заключен с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 21 октября 2024 года.