Яйца подорожают минимум на 5% на Кубани

Птицефабрики России объявили о повышении отпускных цен на весь ассортимент с 1 ноября. Рост стоимости на яйца и куриное мясо составит минимум 5%. Причиной стало подорожание корма для птицы. С начала года комбикорм в стоимости вырос до 40%, минеральные и витаминные комплексы — до 89%, цена на упаковку поднялась на 5,8%. Краснодарский край не станет исключением. Местные производители говорят, если не поднимать стоимость яиц, — предприятия станут убыточными.
— Рост цен на яйца — вынужденный. Повышается стоимость на все: на зерно, на тару, на сою и подсолнечник, на оплату труда. Регулируем цены как можем. Но такими темпами это приведет к убыточности предприятия. Себестоимость яиц на сегодня 68 рублей, в нее включена тара, плюс скидка для крупных покупателей 5%. Зарабатываем не мы, а магазины. Но почему-то именно производители каждый месяц отчитываются перед всеми структурами. Ажиотаж всегда идет на фоне сезонного повышения цен. Стоимость яиц поднимут на 5%, чтобы производители не завершили год с убытками, — говорит генеральный директор птицефабрики Новороссийска Владимир Мхитарян.
Скачки стоимости цен на яйца зависят и от спроса. Производители отмечают, что яйца — это сезонный продукт. Традиционно стоит ждать подорожания на продукт к Новому году и Пасхе.
— Будет спрос, мы будем поднимать стоимость. Будет конкуренция, будем также снижать. Нам надо выжить, нам надо коллективы свои сохранить и людям достойную зарплату платить. Работаем в рыночных отношениях и подстраиваемся под них, варьируемся, — отметил Владимир Мхитарян.
КОНКРЕТНО.
Ниже 100 рублей на прилавках — не выгодно.
Снижение стоимости на яйца наблюдалось с начала года. По данным Краснодарстата, после резкого скачка цен перед Новым годом, цены на яйца на прилавках с каждым месяцем становились ниже. Но дешевле 100 рублей ставить стоимость уже никому не выгодно.