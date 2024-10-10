Яйца подорожают минимум на 5% на Кубани

— Рост цен на яйца — вынужденный. Повышается стоимость на все: на зерно, на тару, на сою и подсолнечник, на оплату труда. Регулируем цены как можем. Но такими темпами это приведет к убыточности предприятия. Себестоимость яиц на сегодня 68 рублей, в нее включена тара, плюс скидка для крупных покупателей 5%. Зарабатываем не мы, а магазины. Но почему-то именно производители каждый месяц отчитываются перед всеми структурами. Ажиотаж всегда идет на фоне сезонного повышения цен. Стоимость яиц поднимут на 5%, чтобы производители не завершили год с убытками, — говорит генеральный директор птицефабрики Новороссийска Владимир Мхитарян.