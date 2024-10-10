В Уфе в сентябре средняя «вторичка» стоила более 6 млн рублей.

В Уфе по итогам III квартала средняя цена средней квартиры (условно 2-комнатной) на вторичном рынке стоила 6,12 млн рублей. За квартал цена выросла на 1,7%, с начала года — на 3%. Таковы данные федерального портала «Мир квартир».
По итогам августа средняя цена средней новой уфимской квартиры составляла около 7,2 млн рублей на фоне начавшегося снижения.
Эксперты считают, что ценники «первички» и «вторички» продолжат выравниваться, так как у новостроек больше нет «козыря» в виде льготной ипотеки. В IV квартале не ожидается снижения интереса покупателей — многие опасаются удорожания кредитов и пытаются решить жилищный вопрос в ближайшие сроки, указывают аналитики.