В Уфе в сентябре средняя «вторичка» стоила более 6 млн рублей.

Эксперты считают, что ценники «первички» и «вторички» продолжат выравниваться, так как у новостроек больше нет «козыря» в виде льготной ипотеки. В IV квартале не ожидается снижения интереса покупателей — многие опасаются удорожания кредитов и пытаются решить жилищный вопрос в ближайшие сроки, указывают аналитики.