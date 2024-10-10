Зимой через Ростовскую область пустят доппоезд Москва — Нальчик

Источник уточняет, что причиной послужил повышенный спрос на пассажирские перевозки. Состав будет курсировать с 22 декабря 2024 по 13 января 2025 года раз в 2 дня. Полная продолжительность маршрута — 39 часов и 30 минут.
На Дону поезд 261М/261С проедет через Кутейниково (Чертковский район), Миллерово, Глубокую, Каменск, Лихую, Зверево, Сулин, Шахты, Новочеркасск и Ростов.
«Назначение дополнительного состава позволит улучшить транспортную доступность столицы республики в новогодние и рождественские праздники и повысит комфорт пассажиров», — говорится в телеграм-канале.