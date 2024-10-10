Подрядчик спортивной арены в Перми начал строительные работы

В феврале прошлого года краевые власти и ООО «Пермь-Арена», управляемое ФРПК, подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации МСА. В июне 2023 года «Пермь-Арена» получила разрешение на возведение данного объекта. Как сообщалось ранее, общая площадь арены может составить не менее 75 тыс. кв. м, вместимость — 10,5 тыс. человек. Арена будет представлять собой пятиэтажное здание с игровым полем размером 36 на 66 м. Объект такого масштаба позволит проводить в Пермском крае соревнования и мероприятия международного уровня. Объект будет построен на площадке бывшего Товарного двора.