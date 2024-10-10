Венгрия и «Газпром» подписали дополнительное соглашение

«Второй аспект — это то, что конкурентоспособность цен гарантируется дополнительными коммерческими контрактами между нашими национальными компаниями и “Газпромом”. Это помогает ценам оставаться конкурентными на протяжении долгого времени. Мы подписываем такие контракты время от времени, и следующий мы подписали сегодня. Он будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной», — сказал он в ходе выступления на газовом форуме.