Венгрия и «Газпром» подписали дополнительное соглашение

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Венгрия и «Газпром» подписали в четверг новое дополнительное коммерческое соглашение, которое будет гарантировать конкурентоспособность цен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Второй аспект — это то, что конкурентоспособность цен гарантируется дополнительными коммерческими контрактами между нашими национальными компаниями и “Газпромом”. Это помогает ценам оставаться конкурентными на протяжении долгого времени. Мы подписываем такие контракты время от времени, и следующий мы подписали сегодня. Он будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной», — сказал он в ходе выступления на газовом форуме.
XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.