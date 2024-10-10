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Венгрия и «Газпром» подписали дополнительное соглашение

Сийярто: Венгрия и «Газпром» подписали соглашение о конкурентоспособности цен.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Венгрия и «Газпром» подписали в четверг новое дополнительное коммерческое соглашение, которое будет гарантировать конкурентоспособность цен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Второй аспект — это то, что конкурентоспособность цен гарантируется дополнительными коммерческими контрактами между нашими национальными компаниями и “Газпромом”. Это помогает ценам оставаться конкурентными на протяжении долгого времени. Мы подписываем такие контракты время от времени, и следующий мы подписали сегодня. Он будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной», — сказал он в ходе выступления на газовом форуме.

XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.

Газпром