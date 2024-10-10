Омский завод мороженого передадут производителю «Дихлофоса»

Напомним, что в 2008 году холдинг Unilever приобрел 100% акций компании «Инмарко», основанной на базе АО «Омский хладокомбинат», после того как предприятие завершило 2007 год с крупным убытком. Теперь же этот завод и другие активы Unilever в России переходят под управление «Арнест». Компания более 17 лет сотрудничала с Unilever, выпуская продукцию для внутреннего рынка и на экспорт. Президент «Арнест» Алексей Сагал заявил, что предприятие намерено реализовать инвестиционную программу и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной частью сделки.