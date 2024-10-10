Омский завод мороженого передадут производителю «Дихлофоса»

Омское предприятие международного гиганта Unilever официально сменило собственника. Как сообщает «Коммерсантъ», бизнес Unilever в России и Белоруссии, включая производственные площадки в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле, перешел под управление российской компании «Арнест» Алексея Сагала. Сделка была закрыта 10 октября, но её финансовые детали стороны не раскрыли.
Напомним, что в 2008 году холдинг Unilever приобрел 100% акций компании «Инмарко», основанной на базе АО «Омский хладокомбинат», после того как предприятие завершило 2007 год с крупным убытком. Теперь же этот завод и другие активы Unilever в России переходят под управление «Арнест». Компания более 17 лет сотрудничала с Unilever, выпуская продукцию для внутреннего рынка и на экспорт. Президент «Арнест» Алексей Сагал заявил, что предприятие намерено реализовать инвестиционную программу и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной частью сделки.
Хотя точная сумма сделки не была озвучена, ранее эксперты оценивали российский бизнес Unilever с учетом дисконта в 35−40 млрд рублей.
Компания «Арнест» производит, в частности, такие популярные товары, как лак для волос «Прелесть» и средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос».