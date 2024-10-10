Татарстан в 2024 году впервые поставил Китаю пшеницу и горох. Всего республика экспортирует урожай более чем в 25 стран, включая государства Евросоюза. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора, надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по республике Альберт Кадыйров.
По словам Кадыйрова, в 2024 году татарстанские хозяйства активно проводят аттестацию своих предприятий на право экспорта на новый рынок. Было отправлено 4,3 тысячи тонн зерноячменя. Это на 40% больше, чем в 2023 году.
В настоящее время к отгрузке готовятся семена льна и овса. Спикер добавил, что Татарстан экспортирует пшеницу в Китай, Азербайджан, Казахстан, ячмень — в Казахстан, Китай, Иран, рожь — в Казахстан и Латвию, лен, горчицу и редьку — в страны ЕС.
Напомним, в Татарстане завершилась уборка основных зерновых. Средняя урожайность составила 27,9 центнера с гектара.