Татарстан в 2024 году впервые поставил Китаю пшеницу и горох. Всего республика экспортирует урожай более чем в 25 стран, включая государства Евросоюза. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора, надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по республике Альберт Кадыйров.