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Доллар подорожал, юань и российский рубль подешевели на торгах 10 октября

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар подорожал, юань и российский рубль подешевели на торгах 10 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: Freepik

Доллар подорожал на Br0,0102 — его курс составил Br3,3011 за $1.

Курс юаня снизился на Br0,0152 и составил Br4,7156 за 10 юаней.

Курс российского рубля стал ниже на Br0,014 и составил Br3,4205 за 100 российских рублей.

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