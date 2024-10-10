Доллар подорожал, юань и российский рубль подешевели на торгах 10 октября

Доллар подорожал на Br0,0102 — его курс составил Br3,3011 за $1.



Курс юаня снизился на Br0,0152 и составил Br4,7156 за 10 юаней.



Курс российского рубля стал ниже на Br0,014 и составил Br3,4205 за 100 российских рублей.